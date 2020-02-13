圖：將光自潔噴霧Raze Original放在激活底座上，它就會在5分鐘內變成藍色（圖左），即是被完全激活，具有極強的殺菌作用。圖右是兩支Raze Original連激活底座的套裝。

武漢肺炎疫情嚴峻，令消毒殺菌產品的需求大增，市民要忍受加價甚至斷市之苦。初創公司Raze Technology在中環閣麟街開設了一間快閃店，首度在香港發售其自行研發的光自潔（光觸媒）噴霧等多種產品，並在經營期（暫定2月13日至20日）內以半價發售。

該公司還推出了一種激活底座，配合其光自潔噴霧Raze Original使用。只要將一支Raze Original放在底座上，並將底座插上USB線取電，底座發出的紫外光就會令原本透明的Raze Original在5分鐘內變成藍色，代表它已被完全激活。

該公司稱，這時將它噴在各種物件表面，就可以在短時間內殺掉表面99.99%的細菌（無須等光線長時間照射）。之後現場只要長期有燈光，每日關燈不超過8小時，物件表面就可以保持長效抗菌達1星期至3個月（視乎不同物料）。

這種噴霧適用於磚、陶瓷、油漆、木材、皮革、紡織品等多種表面，160毫升裝原價每支150元，兩支連激活底座的套裝原價為340元。在快閃店期內，每人限購兩件。

文：薛偉傑

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