再有航空公司暫停由香港前往日本航班，廉航樂桃航空公布，因應武漢肺炎疫情持續，航空需求減少，由今年2月17日起至3月28日將暫停全部由香港來往沖繩那霸航班，以及部分由香港來往大阪關西機場航班。樂桃表示，受影響顧客可於官方網站自行申請退票，或選乘公司其他替代航班。

樂桃表示，期間暫停的航班，涉及出發日期由今年2月17日起至3月28日的多個航班，包括由沖繩前往香港的MM963航班、由香港前往沖繩的MM964航班、由大阪前往香港的MM063及MM065航班，以及香港前往大阪的MM064及MM060航班。至於同期由大阪前往香港的MM067航班，以及香港前往大阪的MM068航班，則會如常營運。

此外，樂桃亦暫停多班由內地前往日本航班，包括出發日期由2月10日至3月27日，暫停由大阪前往上海的MM079航班，以及2月11日至3月28日出發，由上海往大阪的MM080航班、由東京到上海的MM899航班，以及由上海前往東京的MM898航班。

樂桃表示，對已預約的顧客帶來不便深表歉意。公司將為持有受影響航班的顧客提供退票或轉乘其他Peach替代航班服務。詳情可到以下網址查看：

https://www.flypeach.com/hk/news/suspension?fbclid=IwAR01QVQX2iUuUgdMFDtWQTcUf6jzJ04eLfk8K1FsaTUdyoQjV3bCkKbM99U