雖然湖北省在診斷分類調整後，湖北省新增武漢肺炎病例14840宗，當中包括臨床診斷13332宗，拖累美股期貨表現，不過，恒指今早仍可高開129點或0.47%，報27953點，成交金額29億元；國指今早高開30點或0.29%，報10915點。

金沙中國（1928）升1.6%，報41.2元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌1.12%，報10.6元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）夥《上流寄生族》製片商CJ等擲21億投資荷里活電影公司，騰訊開市升1.22%，報416元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻39點；建行（0939）跌0.31%，報6.48元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。

昨傳中人壽（2628）母企擬注資中人壽，中人壽今早澄清，目前不存在涉及公司應披露而未披露的重大信息。中人壽跌0.1%，報19.76元。

小米（1810）公布，截至去年底的收入預期超過2000億元人民幣。小米開市報13元，升0.62%。

叙福樓（1978）公布，自行決定由今日起暫停集團所有「温野菜」及「牛涮鍋」餐廳的營運。叙福樓（1978）開市報0.5元，無升跌。

堡獅龍國際（0592）發出盈利預警，預期截至2019年底止上半年度業績應佔虧損介乎約8500萬元至1.05億元，較2018年底止同期虧損2600萬元擴大。開市報0.19元，無升跌。

香港電視（1137）旗下HKTVmall繼日前購入口罩生產機，再於facebook「報喜」，指口罩最重要的濾網（filter）成功到達香港，距離香港製造口罩又行近一大步。香港電視開市報5.33元，升2.5%。

香港電訊（6823）董事總經理許漢卿在業績發布會上公布，打算在今年4月推出5G，目標成為香港第一個推出5G的營運商。開市報11.96元，升1.35%。開市報11.96元，升1.35%。

碧桂園服務（6098）發盈喜，料去年綜合純利及純利將按年錄得超過五成增長。碧桂園服務開市報30.65元，升0.16%。

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