【開市焦點】分類調整後武肺病例增近15000宗 美期轉跌
文章日期：2020年2月13日 08:58
美股創新高，港股ADR升172點或0.61%，報27995點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.12%，折合報415.6元；匯控（0005）升1.06%，折合報59.98元；建行（0939）升0.29%，折合報6.52元。
湖北省在診斷分類調整後，湖北省新增武漢肺炎病例14840宗，當中包括臨床診斷13332宗。，美股期貨轉跌，三大指數跌幅達0.39%至0.5%。
今日焦點股份可留意：
昨傳中人壽（2628）母企擬注資中人壽，中人壽今早澄清，目前不存在涉及公司應披露而未披露的重大信息。
小米（1810）公布，截至去年底的收入預期超過2000億元人民幣。
叙福樓（1978）公布，自行決定由今日起暫停集團所有「温野菜」及「牛涮鍋」餐廳的營運。
堡獅龍國際（592）發出盈利預警，預期截至2019年底止上半年度業績應佔虧損介乎約8500萬元至1.05億元，較2018年底止同期虧損2600萬元擴大。
香港電視（1137）旗下HKTVmall繼日前購入口罩生產機，再於facebook「報喜」，指口罩最重要的濾網（filter）成功到達香港，距離香港製造口罩又行近一大步。
香港電訊（6823）董事總經理許漢卿在業績發布會上公布，打算在今年4月推出5G，目標成為香港第一個推出5G的營運商。
碧桂園服務（6098）發盈喜，料去年綜合純利及純利將按年錄得超過五成增長。
騰訊（0700）夥《上流寄生族》製片商CJ等擲21億投資荷里活電影公司。
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