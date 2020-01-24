市場對武漢肺炎疫情的憂慮減少，美股三大指數再創新高，道指高見29568點，標指高見3381點，納指高見9728點。另外，聯儲局主席鮑威爾對美國經濟前景抱樂觀態度，並重申鴿派論調，指出聯儲會在經濟下一次滑坡時將「積極」使用量化寬鬆工具。道指高開130點後，最多曾升292點。

道瓊斯工業平均指數收漲275點，升幅0.94%，報29551點。標普500指數收漲21點，升幅0.65%，報3379點。納斯達克綜合指數收漲87點，或0.91%，報9725點。

聯合健康保險升4.36%，報303.48美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻86點，而默沙東跌2.35%，報83.25元，拖低道指13點。

科技股方面，蘋果收市報327.2元，升2.37%，谷歌母公司Alphabet收市報1518.63元，升0.56%，亞馬遜收市報2160元，升0.42%，Facebook收市報210.76元，升1.72%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.63%，報431點。德國DAX指數收漲0.9%，報13749點；法國CAC 40指數漲0.83%，報6104點；英國富時100指數收漲0.47%，報7534點。