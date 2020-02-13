港股繼續做好，恒指高開133點回軟，但很快展開升勢，尾市最多升308點、高見27,892點，收報27,823點，升239點或0.87%；國指升0.70%。恒生綜合中型股、小型股指數分別升1.18%、0.79%，中型股偏強。大市成交1122億元，高於60天平均逾兩成。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率78比22，升逾3%佔上升股份逾兩成，跌逾3%佔少於2%；陽燭對陰燭為71比29，大市普遍上升，買盤動力較較強，雖然不少股份呈陰燭收市，升勢有阻力，但整體回吐壓力不大。

30行業全升 博彩消閒最強

本報數據庫追蹤的30個行業，全線上升，博彩及消閒、金屬及礦石升3%表現最強，其次汽車及相關、環保及新能源升約2.7%，農業及水務亦升逾2%。受疫情打擊的濠賭、餐飲甚至服飾繼續反彈，銀娛（0027）、海底撈（6862）、安踏（2020）、周大福（1929）升3%、4%，當中以濠賭動力較強，可以候低吸納。

金屬礦石的升勢由贛鋒鋰業（1772）、洛鉬（3993）急升逾一成帶動，汽車、環保及新能源明顯亦做好，主要是工信部放寬新能源汽車生產門檻，市場憧憬可以加快行業發展。車股除了比亞迪股份（1211）外，吉利（0175）、長汽（2333）短線上升動力較強，惟行業依然以汽車4S經銷商中升（0881）、永達（3669）中線表現較佳。

長汽短線上升動力強

至於環保新能源，過去多次提到龍頭的海螺創業（0586）、信義光能（0968）為行業首選；上月底指信義光能急回後可取，至今再升近兩成，昨再創新高；海螺創業亦繼續尋頂。隨着光伏系統成本下降，氣候變化增加環保投資壓力，有利全球光伏新增裝機量保持較快增長，而中國市場或會迎來補貼搶裝，令光伏股備受追捧。

信義光能的太陽能玻璃收入有兩成來自海外，隨着馬來西亞廠房進一步擴產，可以滿足海外市場需求，同時可以減低中國需求未明朗的變數。受疫情困擾，企業財務狀况受到關注，信義光能去年分拆信義能源（3868）上市，令財政更加穩健，值得看高一線。

信義光能今明兩年復蘇步伐快

不過，信義光能的股價今年至今累升近兩成，現價已相當預測市盈率接近17倍，反映今明兩年可以保持着較快速復蘇步伐，未來需要有更多數據支持市場看法。走勢上，信義光能處於尋頂格局，近日低位約6元成為短線支持。

[劉思明 數據尋寶]