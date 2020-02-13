恒指昨升239點，收報27,823點，成交金額1122億元。美國科技股周二晚衝高回落，但暫時看只屬短暫技術調整，港股以至新興市場都未有理會，亞洲股市昨日全線向好。鍾南山預期疫情4月份完結，春節返程也不會令確診人數增加，市場本就進入後疫情階段，聞訊後連猶豫的人也會入市，但這反而令市况值博率大減，28,000點會有頗大阻力。

農曆年假釋放的流動性節後不收回，市場又憧憬很多逆周期措施準備出台，心態上都害怕錯過反彈市而爭相買貨，有點類似「融脹」，中港股市也收復大部分失地。過去兩周是資金市，誰膽大誰贏，但支撐股市的任務已相當成功，政策未必會再加碼，較大可能會以下調存款利率來引導市場利率下行，同時會以降準來取代逆回購，增加銀行的放貸意欲和能力。

有利潤不妨增持現金

從中央強行復工的表態，可見穩增長已是「重中之重」，總之唔得做到得，市場看在眼裏自然爭相入市。但股市V形反彈完全消化疫情影響，而濠賭、零售、內房、餐飲股等股價都開始貼近疫前水平，要投資者繼續勇於高追，政策力度要大於預期。能否再上筆者沒有答案。但假如年初高達29,000點水平是有點亢奮，則現在疫情持續下也逼近28,000點，再往上的1000點便會較危險。部署上不宜太進取，有利潤的話略為增持一些現金，也是較穩妥的選擇。

平安好醫生有炒過龍之嫌

昨日指強勢股急跌不代表炒完，結果金山軟件（3888）、金蝶（0268）雙雙起飛，分別升逾3％及4％。新東方在線（1797）及平安好醫生（1833）則分別跌2.6％及5.4％。前者很難以基本因素和技術走勢去分析，但股價大幅飈升後下跌，成交量依然暢旺，反映市場沒有因下跌而避之則吉，這是一個好現象。至於平安好醫生，去年虧損金額略低於預期，但市場焦點在於營運數據，註冊用戶由6月底止的2.89億人，到年底也僅升至3.15億人，感覺有點出現樽頸情况，月活躍用戶數由6月的6270萬升至年底的6690萬。最終轉化為月付費用戶，6月及12月底分別是220萬及300萬。

雖然一場武漢肺炎令線上看診的人數飈升，但去年業績還是可看到集團管理層在引流、轉化為付費用戶的能力偏弱。此外，騰訊（0700）可因應疫情而緊急組織線上看診，可見互聯網醫療的門檻不高。好醫生收入始終是靠賣藥，但也有競爭對手阿里健康（0241）。以市銷率達到13倍來看（上市至今6倍至14倍），筆者覺得是被高估了。當然，大家都是炒作不談基本面，以圖論勢，昨日大跌成交暢旺是好事，而股價不宜失守65元。

華潤啤酒倘破頸線可留意

疫情下市場炒作消費品股，康師傅（0322）、日清（1475）等都有理想表現，但隨着疫情減退，要小心開始轉勢。相對之下，啤酒不是必需品，股價走勢較弱，但也開始見低位回穩之勢。以華潤啤酒（0291）為例，集團往績證明能將產品組合中高端化來擴闊利潤率，加上在全國市佔率最高，自重組完成後都呈反覆上揚之勢。疫情下市場擔心需求減弱，近期股價向下，但2月份暫時也走出了小雙底形態。若能升破頸線39.1元，後市可看高一線。

[張兆聰 還看今朝]