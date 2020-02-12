時裝店Veeko及藥妝店Colourmix母公司威高國際（1173）公布，受武漢肺炎疫症影響，直接影響營業額及業績，預算將導致其截至今年三月底止年度的虧損進一步擴大。其除了暫停若干店舖營運，及管理層落實減薪60%三個月之外，正計劃使用現有廠房生產口罩，料最快成今年3月份投產，同時亦正研究生意其他防疫產品。

現時威高主要以Veeko及Wanko品牌銷售服裝，並且開拓Colourmix及Morimor品牌專門店銷售化粧品，經營遍及中港澳。該集團指，鑒於武漢肺炎疫情爆發，影響到訪港旅客數量大幅減少，本地市民亦減少外出，零售業首當其衝，直接影響營業額及業績，預算將導致其截至今年3月底止年度的虧損進一步擴大。為確保員工和顧客的健康與安全，該集團已暫停旗下若干店舖的營運，管理層將繼續監察疫情發展及相關的政府政策，並於適當時候就恢復營運作進一步決定。其正密切審視市場情況，加強減省成本及作出適時調整策略對應，全體執行董事亦將率先自2月1日起減薪60%，為期三個月，作為節省成本方案的第一步。

自疫情爆發以來，市面上防疫用品，特別是外科防護口罩嚴重不足，有見及此，威高表示，其將會使用現有之自置廠房，設置口罩生產線，至目前為止已落實簽訂了購置兩台全自動化口罩生產機器的買賣合同，陸續增添之全自動化機器亦在洽談中；同時其亦已積極部署投放資源，將現有部份生產廠房面積裝修改造為高規格無塵無污染潔淨廠房設施、採購原材料、以及辦理有關所需手續等。如一切進展順利的話，期望3月份口罩生產線可以投產，有助舒緩口罩短缺的問題。

考慮到此次疫情帶來各方面之打擊，威高認為保障健康至為重要，而衛生防疫用品乃民生之基本需要，故未來除了服裝生產外，亦會積極探討研究生產其他防疫用品，成為未來長遠策略。其將會繼續評估疫情對營運及財務表現的影響，並密切監察疫情發展及因疫情而面對的風險及不明朗因素。

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