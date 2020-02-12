香港電訊（6823）董事總經理許漢卿在業績發布會上公布，打算在今年4月推出5G，目標成為香港第一個推出5G的營運商。她指，5G的重點不在於價錢及數據的多少，而是著重於用戶體驗，因此公司會推出多元化的應用及節目內容，展現5G超低延遲傳輸的優點。她透露，其中一個賣點是會夥拍Now TV獨家播放歐洲國家盃2020，可以提供虛擬實境（VR）、360度多鏡頭及高清畫質播放；而MOOV的音樂亦可以透過24 bit音質播放，讓用戶體驗5G所帶來的分別。

另一方面，對於5G的頻譜應用，許漢卿就指，集團擁有全港最多頻譜，共有約700兆赫（MHz），且分佈全面，集團的發射站及光纖回程網絡的覆蓋範圍亦無遠弗屆，所以公司在發展5G時有優勢。她續指，低頻5G頻段將繼續用作優化4G服務，適用於室內環境及地底路段；中頻頻段可提供室內外優良5G覆蓋，當中4.9GHz頻帶可用於大埔及赤柱一帶的限制區；高頻頻段則可為特定埸所提供專用網絡，例如香港國際機場，為大量客戶提供頻寬。

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