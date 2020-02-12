武漢肺炎新增確診宗數有所減少，有分析認為疫情正進一步放緩，A股連升7日，港股亦有反彈，不過，《華爾街日報》報道指出，市場人士的一些誤區，令其對疫情產生過度樂觀的預測。

報道稱，據約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心數據，截至星期一（10日）下午，全球有4.08萬宗武漢肺炎確診病例，與一星期前的2.02萬宗確診相比增加了1.02倍，但華爾街人士卻只興奮於新增確診個案增速放緩，例如上星期一的新增確診數比一星期前增加3.52倍，而上星期五的新增確診數，比一星期前只增加了2.52倍。

報道指，增速放緩是股市出現幾次大幅反彈的原因之一，也是市場分析報告對後市感樂觀的因由，然而，只以確診個案增速對疫情發展作出假設有問題，因為數據有干擾因素，包括報告的延遲，還有許多症狀輕微的人，或者沒有出現病症的人可能沒有經過檢測。

此外，新增確診數放緩還有一個誤區，就是衛生保健系統檢測武漢肺炎的能力有限，每日新增確診數字不可能超過每日可檢測數量，報道引用哈佛大學陳曾熙公共衛生學院流行病學家Michael Mina的解釋：「一天報告五宗，3至5天後報告10宗，這是一回事。但如果一天報告5000宗新確診，3至5天後報告1萬宗新確診，這就需要大量資源，而這些資源根本無法獲得」。換句話說，每日新增確診個案達到了一定數值後，之所以新增數字沒有進一步再增加甚至有些減少，其原因不是疫情紓緩，而只是達到了每日可檢測數量的上限而已。

報道還表示，另一個令市場過度樂觀，甚至預期疫情可以在首季受控的原因，是分析人士把武漢肺炎疫情走勢與2003年SARS作對比。當年首批SARS病例報告時間是2002年底，感染個案在2003年4月下旬達到高峰然後下降，到2003年7月疫情得到控制。

然而，武漢肺炎確診個案已經是SARS的5倍，而且報告出現確診的國家，已經和當年出現SARS的國家一樣多。此外，其流行病曲線的形態與SARS也並非完全相同，鑑於數據仍以武漢市的病例為主，目前很難評估武漢肺炎的曲線將呈甚麼形狀。

報道亦引述哈佛大學陳曾熙公共衛生學院流行病學家Marc Lipsitch表示，武漢肺炎疫情走勢仍有可能與SARS相同，並迅速得到控制，但目前這一可能性低於5%；更有可能是武漢肺炎將成為一種流行病，最終被某種疫苗控制住。也或者可能成為一種新的季節性冠狀病毒，就像某些會導致普通感冒的病毒一樣，但要更為嚴重。

因此，在疾病專家都不知道接下來會發生甚麼的時候，金融界也不會有人知道接下來將面對甚麼事。