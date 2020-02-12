香港電訊（6823）今日收市後公布，截至去年12月31日止，2019年EBITDA為128.17億元，按年升2%；合訂單位持有人應佔溢利較2018年同期增加8%至52.17億元；每股基本盈利為68.91仙；派末期息每股40.37仙，連中期息全年共派息70.38仙。香港電訊今日收報11.8元，跌0.51%。

集團指，儘管去年市場競爭激烈，公司的電訊服務及流動通訊服務收益仍錄得穩定增長，帶動年度的總收益按年增1%至297.03億元。集團預料，儘管受累於去年的事件及最近爆發的新型冠狀病毒，商界的投資情緒減緩，仍預期大型企業、公營機構及政府會繼續進行數碼轉型及基建項目，而公司在大型資訊及通訊科技（ICT）項目方面擁有良好信譽，因此有一定優勢。

集團年內流動通訊業務總收益錄得118.14億元，按年減16%；期末後付的客戶每名客戶平均消費額（ARPU）為200元，較2018年同期增加1%；後付客戶人數於期內有輕微增長，錄得325萬；總客戶人數為468萬名，較2018年同期增加8%。不過流動通訊產品銷售於年內的收益較2018年同期減41%至34億元，集團解釋，跌幅反映手機更換週期延長，尤其是市場正在期待5G手機推出，以及消費意欲低迷所影響。

香港電訊指，正籌備在今年4月推出5G服務，並為用戶提供獨特的消費者應用，涵蓋虛擬實境／擴增實境、電競及其他精彩式內容，同時認為5G超高速、大量連接及超低延遲傳輸的效能，或會為集團創造更多商業應用的機遇。

其他報道

【管理不善】太盟地產向證監會投訴春泉房託管理人

【港股收市】恒指升239點 賭股反彈 港視險守配股價 CEC挫22%

【再加運費】港視再升短期免運費門檻 VIP需購滿800元

【肺炎效應】內地網民新春假期日均打機2.5小時

【疫境措施】招商永隆及大新銀行推按揭客戶「還息不還本」

【防疫債券】農發行增發鼠年首筆5年期「點心債」 收益率2.98%

【共渡時艱】港鐵：商場租戶可延續租金調整方案

【吉利重組】大摩睇淡吉利合併 未來兩周8成機會股價挫