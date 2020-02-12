由於武漢冠狀病毒爆發，花旗今發表報告指，估計今年本港經濟增長將收縮1.1%，又預計本港的系統風險成本（CoR）或將上升60個基點。由於本港銀行的收入增長放緩和貸款損失增加，該行預料本地銀行的收益增長將跌8%至26%，加上基於人民幣已計入盈利風險近日股價已下跌14%，認為部份港銀估值已接近歷史低點，至市盈率1倍及10倍，或現撈底機會。

該行認為，大型銀行展現出抗災力，指是次疫情與2003年時銀行具有充足儲備不同，是次的不良貸款將反映在貸款損失上，但隨着銀行的基礎賬面質量有所提高，預計大型銀行的風險成本與SARS時期相近。該行認為，中銀香港（2388）及恒生（0011）當前的風險回報頗具吸引力，認為其良好的資產質量及強大資本，股息回報或會出現上行驚喜。

至於中小型香港銀行，該行認為或存在較高風險，應保持謹慎，擔心銀行受到連續的宏觀衝擊，包括中美貿易戰、本地社會運動及疫情爆發，或對中小企業務構成威脅，同時造成銀行資產質量惡化。該行已將大新銀行（2356）及大新金融（0440）的評級下調至中性。

報告又指，該行已全線下調港銀的目標價。中銀香港的目標價30.6元；恒生的目標價179元；東亞（0023）的目標價14.6元；大新銀行及大新金融的目標價則分別為10元及30.7元。