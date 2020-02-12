武漢肺炎疫情在港蔓延，金管局總裁余偉文撰文表示，十分關注經濟不景對中小企造成的資金周轉問題，畢竟中小企是香港經濟、就業的重要支柱。因此，特別感謝不少銀行響應金管局的呼籲，近日推出多項紓緩措施，協助受疫情嚴重影響的個人和企業客戶渡過難關。當中包括豁免「中小企融資擔保計劃」手續費，為物業抵押按揭貸款提供「還息不還本」安排，減免信用卡借款費用，及重組企業貸款還款期等等。

他認為這些措施有效地紓緩有困難的客戶的資金緊絀問題，有助減低疫情對經濟的負面影響。金管局歡迎這些舉措，並期望其他銀行能仿傚推出類似措施，與客戶共度時艱。

余偉文亦表示，金管局明白銀行在非常時期，營運或符合監管要求方面或會遇到一些困難，例如需要更多時間準備日常監管報表、財務報表等。銀行可向我們反映遇到的問題，局方會盡量在維持審慎監管原則下彈性處理，與銀行共同尋求合適解決方案。

本港貨幣和銀行體系在過去多年建立了牢固的根基和防線，香港有龐大的外匯儲備作後盾，銀行體系資本雄厚、流動資金充裕、資產質素良好，絕對有能力應對包括這次疫情的衝擊。最近一段時間，港元匯率和銀行同業拆息保持穩定，而股票市場雖然有所波動，但各類金融市場活動和金融基建系統均如常運作，足以證明香港貨幣金融系統的穩健和市場的信心。

余偉文指，金管局內部已經啟動應變機制，為可能出現的各種情況作好準備，確保能夠繼續有效執行各項主要職能。未來數月，香港經濟可能會面臨更多挑戰。局方會密切監察疫情和經濟的變化，與銀行業界保持緊密聯繫，務求使銀行服務的調整對市民的影響減至最低，並按情況變化為中小企提供進一步援助。局方亦會與公眾保持緊密溝通，以維持公眾對貨幣金融體系的信心，亦呼籲市民時刻保持冷靜理性，小心過濾各種資訊傳聞，不要自亂陣腳。

記者：歐陽偉昉

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