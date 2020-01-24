港股繼續反彈，今早高開133點，午後升幅擴大至最多308點，高見27892點，全日收市升239點或0.87%，報27823點，企於20天(27693點)、50天(27603點)，及250天線(27687點)之上，成交金額1122億元，較上日增加1.1%；國指升76點或0.7%，報10884點。

受疫情影響的濠賭股皆向上，銀娛（0027）升4.4%，收報57元，是升幅最大的藍籌，金沙中國（1928）亦升3.84%，收報40.55元；澳博控股（0880）升幅則是澳門賭場股之中最高，升5.51%，收報9.58元；其餘三隻亦向上，新濠國際發展（0200）收報18.12元，升4.02%；美高梅中國（2282）收報11.88元，升4.21%；永利澳門（1128）收報17.76元，升2.54%。

43隻藍籌向上，5隻向下，恒安（1044）跌0.64%，收報62.45元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1.5%，收報81.35元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻40點；平保（2318）跌0.27%，收報91.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低4點。

彭博引述消息指，中人壽（2628）母公司中國人壽保險(集團)，正計劃將關鍵業務最早今年在香港借殼上市，計劃將主要資產注入上市公司中人壽，而中人壽將向母公司發行股份。中人壽升1.75%，收報19.78元。

反而，香港早前炒作的疫情股則下跌，香港電視（1137）今早公布配股，拖累股價曾挫最多13.9%，低見5.17元，險守配股價5.15元之上，收報5.2元，跌13.48%。而同樣憂慮會趁高位配股，經營759阿信屋的CEC國際（0759）以最低位收市，收報0.7元，跌22.22%。

業績雖然勝預期，但仍處於虧損狀態，平安好醫生（1833）收報72.3元，跌5.43%。

藥股個別發展，四環醫藥（0460）夥印度藥企，合作在武漢肺炎等領域的研究與開發等，收報1.08元，升5.88%。

市場研究機構《Quest Mobile》發表報告指，今年春節手遊需求大增，日人均使用時長達到159分鐘，較平日增加17.78%，較去年春節增加40.71%。多隻手遊股向上，騰訊（0700）升0.49%，收報411元；IGG（0799）收報6.43元，升2.39%；FRIENDTIMES（6820）收報1.57元，升14.6%；指尖悅動（6860）收報0.61元，升1.67%；金山軟件（3888）收報27.7元，升3.36%。

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