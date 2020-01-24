香港電視（1137）旗下的HKTVmall於Facebook公布，為令物流減壓，需調整自本月13日（星期四）起至29日止，連續17日免運費金額，普通會員需要購物達800元可免運費，門檻較早前的500元提升六成﹔VIP會員同樣需購物達800元可免運費，門檻較早前的350元提升1.29倍，門市自取則維持要購物達200元可免運費，而未買滿指定金額則運費劃一調整為80元。

HKTVmall指，希望今次短期改動可以減輕派送團隊的壓力，讓物流同派貨部處理積壓的訂單；而劃一會員免運費金額，希望所有香港人，無論新客、舊客、VIP會員都可以用到其服務，縮短輪候派送的時間，希望大家每次購物放多點貨品入購物車，減少送貨轉數。

HKTVmall於本月2日才公布調整運費，當時公司表示自2月4日起，將調整免運費嘅安排，普通會員及VIP會員的送貨、門市自取的免運費金額一律上調100元。即普通會員需購物達500元可免運費﹔VIP會員需購物達350元可免運費，門市自取則需達200元可免運費。而未買滿指定買額的運費劃一為40元。

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