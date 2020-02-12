武漢肺炎疫情席捲中國，大部分市民都留在家中渡過春節，市場研究機構《Quest Mobile》發表報告指，手遊、視頻、移動社交等領域明顯受益，今年春節手遊需求大增，日人均使用時長達到159分鐘，較平日增加17.78%，較去年春節增加40.71%。騰訊（0700）手遊《王者榮耀》及《和平精英》日均活躍用戶（DAU）按年增加超過3成，假期間高峰DAU達到9535萬及7994萬。

短視頻平台今年春節假期DAU較平日增加16.67%、較去年春節34.74%。抖音在春節假期（1月24日至2月2日）的DAU達到3.18億，較平日增加15.54%，較去年春節增長38.9%，快手DAU達到2.26億，較平日增加15.54%，較去年春節增長35.2%。另外，今年春節的線上視頻平台DAU較平日大增17.4%，日人均使用時長超過1.5小時。

武漢肺炎疫情下，內地宣布「停課不停教」，2020年春節間線上教育平台日人均使用時長只有29分鐘，但較去年春節增加30%，DAU達到7639萬戶，增加22.4%。

報告提到，內地網民對移動社交依賴加強，更頻繁地透過社交App拜年、獲取資訊等，日人均使用時長較去年春節增加15%，當中微信的日人均使用時長較去年春節增加15.1%至86分鐘；QQ增加15.5%至66分鐘。

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