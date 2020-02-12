評級機構標普今日發表報告指，受累於疫情持續下多間航空公司停飛，雖然機管局的財務狀況比先前預測的下跌速度快，不過標普認為，儘管機管局的業務因疫情受到暫時的阻礙，但病毒爆發對第三跑道的落成影響有限，相信機管局會繼續融資。因此，標普維持香港機管局「AA+」信用評級及「穩定」展望，與政府的信用評級相同，並相信機管局在對於香港作為國際和地區航空樞紐扮演關鍵的角色。

不過，標普表示，香港國際機場在新型冠狀病毒及社會動蕩的雙重打擊下，財務狀況復甦或要花費更長時間。標普續指，由去年6月社會動盪以來，機場客運量減少對機管局的現金流量和盈利能力產生了重大影響，而最近爆發的武漢肺炎疫情將進一步打擊機管局財務狀況；另一方面機管局興建第三跑道的資本支出正耗盡機管局的現金餘額，並將導致當局2020年至2024年間的債務增加。標普續指，目前仍維持其「aa-」的SACP(個體信用評級)，不過由於疫情所致的客運量下降，其財務狀況將更快惡化。

標普預計，倘若機管局在2020財年客運量下降12％至15％，並在2021財年再下降10％的情況下，其運營資金（FFO）與債務的比率或將降至50％，再加上第三跑道落成，其FFO與債務的比率將惡化至35％，屆時會考慮將其個體信用評級由現時的「aa-」降至「a」。

記者：葉子晴

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