【疫境措施】招商永隆及大新銀行推按揭客戶「還息不還本」
文章日期：2020年2月12日 15:59
多間銀行近日推出按揭客戶「還息不還本」措施，招商永隆銀行和大新銀行（2356）均宣布，類似措施。招商永隆宣布，對受疫情影響經濟困難的現有個人及工商客戶，若過去12個月還款紀錄正常，可獲12個月還息不還本，有關客戶的住宅物業及非住宅物業貸款還款安排，亦可豁免申請費用。
大新銀行宣布，即日起至今年6月30日，具備良好還款紀錄的商業及中小企客戶，可申請為期最多6個月的物業按揭或分期貸款延期還本安排。從事零售、飲食、物流、旅遊及酒店、娛樂及醫護行業的個人客戶，申請為期6個月的物業按揭貸款「還息不還本」計劃，限期屆滿後可再申請延長計劃多6個月，總期限不多於12個月。
上周五中銀香港（2388）推出個人及中小企客戶按揭「還息不還本」後，工銀亞洲、南洋商業、建行亞洲、東亞銀行（0023）亦相繼推出類似措施。匯豐按揭「還息不還本」只限中小企客戶，渣打則只限個人客戶。
記者：歐陽偉昉
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