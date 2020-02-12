農業發展銀行宣布，該行成功定價增發境外5年期固息人民幣債券，規模為15億元（人民幣，下同），增發後債券總規模達45億元，是次增發收益率為2.98%，較當日該債券境外二級市場水平低17個基點（1厘等於100個基點），亦較當日境內同期限品種收益率水平低4.3個基點，認購倍率峰值達8.3倍，最終以境外央行認購量居首。

農發行稱，這是該行首次在境外採用增發模式，及全程網上路演定價方式發行債券，同時是鼠年首筆在中國境外發行的人民幣債券，即俗稱的「點心債」，是次募集資金主要用於支持鄉村振興戰略重點領域，以及應對中國此次在新型冠狀病毒疫情防控相關領域的信貸投放。

該行表示，繼去年10月成功發行近兩年來境外市場單次最大規模「點心債」後，此次農發行首次嘗試增發離岸人民幣債券市場上，較少有的長期限品種5年期債券，冀通過擴大境外農發債單支存量規模，提升境外市場流動性，更好地滿足境外投資者多元化的資產配置需求。

該行又指，是次增發債券將與原債券合併在香港交易所、中華（澳門）金融資產交易（MOX）、盧森堡證券交易所、倫敦證券交易所，及中歐國際交易所共5地同時上市；中國銀行、渣打銀行及交通銀行為該債券發行的聯席全球協調人、聯席承銷商及聯席簿記管理人，後者更包括建設銀行、工銀亞洲、中國信託等其他金融機構。

記者：溫藹紅

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