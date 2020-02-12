就吉利汽車（0175）擬與富豪汽車合併，有別多間大行的看好，摩根士丹利發表報告認為，吉利股價昨日早上已升6%，而同期恒指升幅僅1%，市場對消息的反應或過度正面，因為富豪汽車2018年的淨利潤率及股本回報率僅2.7%及13.5%，顯著低於吉利水平，而富豪亦早已跟吉利緊密合作，認為雙方新增協同效益有限。此外歐洲車廠估值顯著低於吉利，估計在斯德哥爾摩上市或會降低吉利估值。

大摩又認為，與富豪合併的話，吉利或需要發行股份支持交易，由於富豪汽車的估值仍未公布，故認為現時持樂觀態度屬言之尚早。該行估計，吉利股價在15日內將轉跌，發生的可能性介乎70%至80%，維持「與大市同步」評級，目標價14元。

另外，大和的報告認為，合併對吉汽屬吸引，因富豪汽車業務有盈利。不過，基於武漢肺炎爆發，推遲了車廠恢復生產並可能令消費者需求減弱，故需要下調吉汽今年至明年汽車銷售8%至9%，以及降其今、明兩年每股盈利預測9%至13%；而今年毛利率預測亦由19%降至18.5%，但在成本控制下，純利料按年增20%。該行將其目標價由19元下調至17元，維持「買入」評級。

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