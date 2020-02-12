港股繼續做好，恒指高開133點偏好，早市最多升210點，高見27794點，半日收報27774點，升190點或0.69%；國指升0.55%。大市半日成交562億元。

濠賭股做好，金沙中國（1928）、銀娛（0027）升超過3%；其他消費股亦反彈，海底撈（6862）、安踏（2020）、周大福（1929）以至美團（3690）升逾2%。新能源強勢，保利協鑫（3800）再漲近9%，信義光能（0968）、贛鋒鋰業（1772）天能（0819）、洛鉬（3993）均升逾半成。內房、物業管理股強勢向上。不過，個別科網股如平安好醫生（1833）、新東方在綫（1797）、中芯（0981）京信（2342）有回吐。

環保新能源一直以海螺創業（0586）、信義光能為中線強勢領漲，兩者今早創新高。短線可以冷敲垃圾焚燒發電股粵豐環保（1381），進一步將業務擴展至其他省份，目前擁有29個垃圾焚燒發電項目，繼早前與上實環境及寶武旗下於上海市投資、建設及運營垃圾焚燒發電項目，去年加強合作，簽定戰略部署框架協議，有助加快長江經濟帶的業務拓展。

至於股價，粵豐去年底跌至3.2元附近築底，上月急回至該水平再次見到承接，低位回升後走勢逐步轉強，短線在3.5元至3.8元上落，並有機會伺機向上突破，可待回吐吸納或突破追入。

劉思明

明報資深評論員