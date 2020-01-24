國家主席習近平稱中國將戰勝疫情，完成既定經濟社會發展目標，港股高開133點後，升幅最多曾擴大至210點，高見27794點，半日升190點或0.69%，報27774點，升穿20天(27690點)、50天(27602點)及250天線(27687點)，成交金額561億元；國指升59點或0.55%，報10868點。

金沙中國（1928）升3.71%，收報40.5元，是升幅最大的藍籌，中移動（0941）跌0.53%，收報66.1元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。匯控（0005）升1.02%，收報59.25元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻27點。

重磅的匯控、友邦（1299）、騰訊（0700）、建行（0939）分別佔據貢獻恒指點數頭四位，受疫情影響的兩隻濠賭股緊隨其後，銀娛（0027）升3.48%，收報56.5元；金沙中國（1928）升3.71%，收報40.5元。

航空股個別亦反彈，國航（0753）收報6.86元，跌0.15%；南航（1055）收報4.64元，升2.43%；東航（0670）收報3.85元，升1.85%；國泰（0293）收報10.58元，升1.93%。

火鍋股亦反彈，海底撈（6862）收報32.7元，升3.15%；九毛九（9922）收報9.21元，升3.72%。

反而，香港早前炒作的疫情股則下跌，香港電視（1137）今早公布配股，拖累股價曾挫最多13.1%，低見5.22元，險守配股價5.15元之上，收報5.26元，跌12.48%。而同樣憂慮會趁高位配股，經營759阿信屋的CEC國際（0759）收報0.79元，跌12.22%，最多曾挫14.4%。

業績雖然勝預期，但仍處於虧損狀態，平安好醫生（1833）收報71.1元，跌7%。

藥股個別發展，四環醫藥（0460）夥印度藥企，合作在武漢肺炎等領域的研究與開發等，半日收報1.1元，升7.84%。

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