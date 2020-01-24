美股創新高，恒指今早亦高開133點或0.49%，報27717點，升穿20天線(27688點)，成交金額25億元；國指今早高開39點或0.37%，報10847點。

創科實業（0669）升3.93%，報70元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌0.94%，報10.5元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1.25%，報81.15元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻33點；平保（2318）跌0.44%，報91.45元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。

港視（1137）今早公布，以先舊後新方式，按每股5.15元，較前收市6.01元折讓約14.31%。港視開市報5.38元，跌10.48%。經營759阿信屋的CEC國際（0759）開市報0.86元，跌4.44%。

陽光房地產（0435）公佈2019年度中期業績，期內收入按年增長2.9%至4.37億元。開市報4.91元，升0.4%。

雅生活服務（3319）發盈喜，預期截至2019年12月底止，利潤總額及未經審核股東應佔利潤，將分別按年錄得不低於50%及45%的大幅增長。開市報33.8元，升0.6%。其他物管股方面，綠城服務（2869）開市報10.16元，升2.52%；鑫苑服務（1895）開市報1.41元，升2.17%；彩生活（1778）開市報4.19元，升1.45%；永升生活服務（1995）開市報7.61元，升1.47%。

平安好醫生（1833）公布去年底止全年業績，期內淨虧損為7.34億元（人民幣，下同），按年收窄19.5%，比市場預期虧損8.61億元為佳。收入按年上升51.8%，至50.65億元，營業成本按年上升60.5%，至38.94億元。開市報77元，升0.72%。

恒基兆業發展（0097）發盈警，預期截至去年12月底止純減少約36%。開市報0.63元，跌1.56%。

阿里巴巴（9988）、香港電訊（6823）今日公布業績。阿里巴巴開市報212元，跌0.09%；香港電訊開市報11.8元，跌0.5%。