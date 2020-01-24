【開市焦點】港股ADR升100點 港視配股 阿里業績
文章日期：2020年2月12日 08:57
美股齊創新高，港股ADR亦升100點或0.36%，報27684點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.06%，折合報409.25元；匯控（0005）升1.29%，折合報59.41元；建行（0939）跌0.18%，折合報6.42元。
今日焦點股份可留意：
港視（1137）今早公布，以先舊後新方式，按每股5.15元，較前收市6.01元折讓約14.31%。
陽光房地產（0435）公佈2019年度中期業績，期內收入按年增長2.9%至4.37億元。
雅生活服務（3319）發盈喜，預期截至2019年12月底止，利潤總額及未經審核股東應佔利潤，將分別按年錄得不低於50%及45%的大幅增長。
平安好醫生（1833）公布去年底止全年業績，期內淨虧損為7.34億元（人民幣，下同），按年收窄19.5%，比市場預期虧損8.61億元為佳。收入按年上升51.8%，至50.65億元，營業成本按年上升60.5%，至38.94億元。
恒基兆業發展（0097）發盈警，預期截至去年12月底止純減少約36%。
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