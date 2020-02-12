武漢肺炎持續，在醫療健保和非必需消費品股支持下，美股三大指數齊創新高，道指高開113點後，最多曾升138點，高見29415點，標指則高見3375點，而納指則高見9714點。不過，受到美國聯邦貿易委員會(FTC)調查科技巨頭收購交易的影響，科技股回落，拖累指數表現。FTC已經要求Alphabet Inc.旗下的谷歌、蘋果公司、Facebook、亞馬遜和微軟下發了命令，要求他們提供從2010年初到2019年期間完成的收購交易的條款和收購目的相關的信息，因為這些收購交易可能消滅了潛在的競爭對手。

道瓊斯工業平均指數收跌0.48點，跌幅0.01%，報29276點。標普500指數收漲5點，升幅0.17%，報3357點。納斯達克綜合指數收漲10點，或0.11%，報9638點。

微軟跌2.26%，報184.44美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低28點，而聯合康保險升1.31%，報290.79元，貢獻道指25點。

科技股方面，蘋果收市報319.61元，跌0.6%，谷歌母公司Alphabet收市報1510.06元，升0.09%，亞馬遜收市報2150.8元，升0.79%，Facebook收市報207.19元，跌2.75%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.91%，報428點。德國DAX指數收漲1%，報13627點；法國CAC 40指數漲0.65%，報6054點；英國富時100指數收漲0.71%，報7499點。