領展（0823）宣布，為紓緩香港旗下商場租戶因疫情帶來的營運壓力，將預算撥出8000萬元成立「中小商戶同舟計劃」。同時，領展會因應個別租戶面對的經營狀況，延續2019年下半年向租戶所提供的針對性支援。

領展提供的針對性支援，包括分期繳納租金、豁免罰息及服務費、免租期、租金減免、針對飲食商戶的額外泊車優惠等。具體安排視乎個別租戶的租金佔營業額比例、租約歷史、經營及資金流狀況等因素，與個別租戶協商而定。同時，領展還會與商戶商討租約重組及加強推廣宣傳。

領展行政總裁王國龍表示，「由於疫情對各類商戶及地區影響不一，相比起劃一安排，針對性支援才是幫助最有需要的租戶的最適切措施。」，他們們會繼續密切留意市場情況，在適當時候檢視計劃，並跟商戶密切溝通，繼續探討其他協助租戶包括增加銷售的方法，例如開拓餐飲外賣的商機。

同時，領展在香港推出「中小商戶同舟計劃」以外，亦已向內地租戶提供紓緩措施。

此外，為防範疫情，領展早已在所有物業，包括商場、街市及停車場實行多項措施，全面加強清潔及消毒物業內設施，冀保護訪客及消費者，並提高前線員工的防疫意識及增強裝備，亦已發出通告向商戶呼籲，希望他們配合執行應變措施。在突發事件發生時，領展亦已為商戶提供各種特別支援。