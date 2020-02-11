沙中線屯門線一期將於2月14日通車，港鐵（0066）據此與政府於今日簽訂經修訂營運協議、補充營運協議及兩年期的補充服務經營權協議。當中，雙方訂立的補充服務經營權協議，將訂明適用於屯馬綫一期的營運及財務要求，同時，據此確定九鐵因應屯馬線一期向港鐵支付4.65億元，但是不會影響到港鐵每年向九鐵支付7.5億元定額付款的責任。

同時，按照經修訂營運協議，港鐵因應九鐵系統營運所得收入，即以首75億元以上的35%，每年向九鐵支付非定額款項。該部份會包括港鐵所收取或保留的屯馬綫一期車費實際收入，包括但不限於電訊及小賣店租賃業務。據此，港鐵預期可從營運屯馬線一期取得商業回報，並產生正面的現金流量淨額及淨利潤。

此外，在訂立屯馬線一期的補充服務經營權兩年期到期前四個月，港鐵將與九鐵及政府進行獨家磋商，令到屯馬線二期補充服務經營權協議條款與屯馬線一期的條款一致，讓港鐵可從營運中取得一定的商業回報率。若最終前述經營權在兩年期結束，又未能夠就屯馬線二期達成協議，九鐵可在無需付款下取回屯馬線一期的所有資產。

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