繼美國運通（American Express）後，Mastercard（萬事達）成為第二間獲中國開綠燈，取得開設銀行卡清算業務的批准，進入27萬億美元的支付市場，公司表示有關決定「令人鼓舞」。中國人民銀行表示，Mastercard及其合作夥伴NetsUnion Clearing Corp，將需要在一年內完成準備工作，而中國現已加快其金融體系的開放步伐，又指這是與美國進行首階段貿易協定的一部分。

人行於本周二（11日）宣布，根據《國務院關於實施銀行卡清算機構准入管理的決定》及《銀行卡清算機構管理辦法》等有關規定，人行日前與銀保監委員會審查，通過Mastercard於中國境內設立之萬事網聯公司，提交的銀行卡清算機構籌備申請。

公告又指，按照相關規定，萬事網聯公司需在一年籌備期內完成籌備工作後，依法定程序向中國人民銀行申請開業，人行將繼續遵循公開、公平、公正的原則，依法有序推進銀行卡市場准入工作，並將持續完善監管體系，在開放的同時切實維護金融穩定。

據彭博社報道指，中國早於2015年6月已放寬限制，允許外國銀行卡清算提供商通過設立單位或收購本地公司來獲得許可證，從而結束由國有的中國銀聯公司的壟斷，認為中國今年將陸續開放其金融市場，允許外國公司設立獨資公司經營保險、資產管理及投資銀行等業務。

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