港鐵（0066）收市後公告，武漢肺炎疫情對香港客運業務、香港車站商務及物業租賃業務，以及中國的業務受到顯著影響。其中，由於港府分階段關閉中港邊境口岸，因此港鐵需關閉羅湖站及落馬洲站；暫停高鐵服務；暫停香港至廣東、上海及北京的城際鐵路服務；以及關閉羅湖站、落馬洲站及西九龍站的車站商店。

另外，由於政府及部份商業機構容許僱員在家工作；學校延遲至最早3月2日才復課；及訪港旅客和本地往來人數顯著減少，導致本地鐵路服務乘客量也受到嚴重負面影響，董事局將繼續監察財務狀況及業務前景。

就本周五（14日）屯馬線第一期通車事宜，港鐵亦宣布，已與政府訂立經修訂營運協議，以及與九廣鐵路公司訂立補充服務經營權協議。港鐵指，完成屯馬線一期對公司非常重要，因為會維持及提升港鐵在香港及海外作為鐵路項目建造商及營運商的聲譽。屯馬線一期預期將保存及提升公司與眾多持份者的關係、公司聲譽及未來在香港發展的平台。此外，從財務角度看，公司在屯馬線一期的營運可取得商業回報，就算貢獻微小，也總是為公司現金流淨額及淨利潤帶來正面貢獻。

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