陽光房地產（0435）公佈2019年度中期業績，期內收入按年增長2.9%至4.37億元；物業收入淨額則為3.46億元，按年增長2.1%；但是因為物業公允價值錄得虧損1.63億元，因此純利只有3070萬元，大跌96.4%。整體可分派收入則按年增長0.8%至2.34億元，每單位分派維持與去年一樣，達0.132元。

受到物業公允值轉為虧損影響，陽光的整體資產淨值按年減少1%至198.96億元。資產負債比率亦因此提高0.1個百分點至20.5%水平。寫字樓及零售物業續租租金增長分別為12.3%及8.7%。物業組合的整體租用率為96.1%，受惠於上環Strand 50資產增值工程竣工，寫字樓物業組合的 租用率回升至95.7%，較半年前提高1.7個百分點。零售物業方面，因為上水中心購物商場及新都城一期物業空置單位空租期較長，租用率輕微下降1個百分點至97.1%。於報吿期間，其已推出相應措施如短期租金減免及推廣活動，以支持租戶及刺激消費者支出。

陽光的寫字樓及零售物業組合的現行租金分別錄得每平方呎36.6元及76.5元，較6個月前上升3.1%及0.9%。根據現時的市場狀況，該公司的管理人預計陽光房地產基金物業組合的估 值可能出現減值， 導致經營溢利相較上一個年度產生重大變動。然而，此為非現金項目，因此其預期不會對可分派收入造成影響。

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