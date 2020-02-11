武漢肺炎疫情未平下，市民減少外出，衝擊本地餐廳堂食生意，外賣App戶戶送（Deliveroo）宣布，平台上近6,000間餐廳夥伴由周日（2月16日）起可獲降低5%佣金率一個月，等同於獲得15-20%的佣金折扣援助。此外，戶戶送亦為平台上逾六成半的獨家夥伴提供四星期「延遲付款計劃」，以助其減輕流動資金不足的壓力。

戶戶送香港區總經理、香港餐飲聯業協會會董羅家聰表示，根據公司最新調查及餐飲業業界反饋等，估計餐廳堂食生意將按年下跌30-50%，不排除會進一步惡化；另外越來越多餐廳選擇暫停營業或結業，相關比率由過往的1.5%升至過去四星期平均約5%，促使公司立刻推出援助措施。羅家聰明言：「誠邀其他食物外送業者仿傚戶戶送的做法。」

戶戶送表示，農曆新年假期的周末過後，香港大部分市民留家工作，戶戶送最近外賣訂單大幅增加，一月份的訂單數目按月增加六成，增幅在二月起過去兩周顯著上升。

過去兩周的最大訂單增幅來自新界地區，當中包括天水圍及粉嶺，該兩區為戶戶送新近進駐的地區，其訂單數目於過去兩週增長一倍。屯門、荃灣、大埔及將軍澳等新界地區的訂單亦增逾六成。九龍方面，旺角、新蒲崗及深水埗於同一期間的訂單數目增加了八成。戶戶送旗下於西營盤針對附近住戶的Food Market亦於過去兩週錄得超過七成的訂單增長。

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