吉利汽車（0175）昨日公布，計劃與同系姐妹公司富豪汽車（Volvo）合併重組，並擬在瑞典第二上市，雖然只屬初步討論階段，細節欠奉，但已經獲眾大行一致看好。吉利今日股價亦上揚，曾高開9.6%，收升5.69%，報14.48元。

其中，摩通形容是次合併是「一加一大於二」，吉利汽車目標是向母公司全數購入富豪汽車股份，日後將持有吉利、富豪、領克等汽車品牌，又有機會在瑞典第二上市，會是中國汽車史上一個里程碑；而且吉利可以透過合併後獲得較佳技術，而富豪會受惠於更低成本的零部件採購，產生協同效應。該行維持對吉利「中性」投資評級及目標價11元。

瑞信則升吉利評級，由「中性」上調至「跑贏大市」，目標價上調16%至18元。該行估計，市場對合併的反應正面，因吉利未來可與富豪共享更多技術，令品牌跑贏內地同業，合併也可減省成本，而瑞典第二上市亦有助改善公司現金流。

瑞銀也認為，雖然目前未有細節及時間表，但相信合併會帶來業務及財務上協同效應，亦預期市場對該消息反應正面。該行維持吉利「中性」評級，目標價16元，但重調並未反映業務重組的因素。

交銀國際就指出，吉利與富豪的合併有機會降低兩間公司的新技術研發成本，而富豪在歐洲汽車市場的穩固地位，有助領克品牌打入海外市場。該行稱，潛在重組有助帶動吉利股價上揚，續為行業首選，維持「買入」，目標價18.9元。

另外，據內媒報道，昨日吉利汽車母公司吉利集團亦就合併事宜發內部信，表示吉利汽車和富豪汽車將成立一個聯合工作小組，並由富豪汽車總裁兼首席執行官Hakan Samuelsson協調工作小組，評估此次重組機會。吉利集團董事長李書福在信中表示，通過業務重組，形成一個更強大的新集團，能進一步體現規模優勢，整合更強的專業能力和資源，持續引領行業變革。

記者：陳子凌

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