證監公布，邦盟滙駿證券因沒有遵從有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定，遭證監會譴責及罰款370萬元。同時，亦暫時吊銷邦盟滙駿的負責人員鄧穎芝的牌照，為期五個半月，至2020年7月25日止。

證監指，邦盟滙駿的數名客戶曾在2016年認購兩家香港上市公司的配售股份，其後在一連串場外交易中以買賣票據的方式，將大部分或所有有關股份轉讓給第三方。而這些價值介乎440萬元至8.559億元的場外交易具有多項可疑的特點，包括配售股份的認購款額與有關客戶的財務狀況不相符；及除了買賣配售股份外，有關客戶沒有在其邦盟滙駿的帳戶進行任何其他交易。

證監發現，在2016年5月1日至2017年11月30日期間，邦盟滙駿沒有實施足夠的內部監控措施，以減低與透過買賣票據進行的可疑交易有關的洗錢及恐怖分子資金籌集風險；識別可疑交易，並就此進行恰當的查詢及足夠的審查，以及在適當情況下考慮將有關交易向聯合財富情報組匯報；進行適當的客戶盡職審查，以及確保客戶資料反映現況及仍屬相關；及制定足夠及有效的程序，以識別政治人物和根據恐怖分子及制裁指定名單進行篩查。

證監會認為，邦盟滙駿的行為違反了《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》。

證監發現，邦盟滙駿的違規行為是鄧沒有履行其作為負責人員及邦盟滙駿的高級管理人員的職責所致。特別是，鄧沒有識別可疑交易及就此進行適當的查詢，亦沒有確保邦盟滙駿已設立及執行足夠和有效的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度，以減低洗錢及恐怖分子資金籌集風險。