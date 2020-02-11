【公司業績】平安好醫生去年蝕7.34億元人幣 勝預期
文章日期：2020年2月11日 17:16
平安好醫生（1833）公布去年底止全年業績，期內淨虧損為7.34億元（人民幣，下同），按年收窄19.5%，比市場預期虧損8.61億元為佳。收入按年上升51.8%，至50.65億元，營業成本按年上升60.5%，至38.94億元。
平安好醫生註冊用戶按年上升18.9%，至3.15億個，其中來自母公司中國平安（2318）集團插件佔比50.8%。每月平均用戶數（MAU）在12月為6690萬人，按年上升22.3%，每月平均付費用戶數（MPU）在12月為296.9萬人，按年上升26%。付費用戶轉化率為4%，按年上0.4個百分點。
在線醫療收入為8.58億元，按年上升108.9%，日均諮詢量為72.9萬人次，按年上升36.3%。商城網站成交金額44.47億元，按年上升49.6%。
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