內地假期後復工，A股6連升，港股亦連續兩日調整後裂口高開272點，最多曾升433點，高見27674點，逼近250天線(27688點)，收市升342點或1.26%，報27583點，失守50天線(27586點)，成交金額1110億元，較上日增加3.03%；國指升154點或1.45%，報10808點。

吉利（0175）擬與富豪合併，曾大升11.5%，收市升5.69%，收報14.48元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）跌2.26%，收報62.85元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升2.1%，收報409元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻66點；中移動（0941）跌0.6%，收報66.45元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低7點。

武漢肺炎之下，市民連日搶購防疫用品及日用品、食品，昨晚宣布或擬集資的香港電視（1137）曾升最多8.9%，高見7.3元，不過其後倒跌最多15.3%，收報6.01元，跌10.3%。相反，資金轉炒經營759阿信屋的CEC國際（0759），收報0.9元，升21.62%。

香港相關食品股個別發展，日清食品（1475）收報7.01元，跌1.13%；維他奶（0345）收報29.5元，跌0.34%；金源米業（0677）收報0.69元，升2.99%。

雖然香港出現「邊爐家族」感染武肺，但內地火鍋股反彈，海底撈（6862）收報31.7元，升3.93%；九毛九（9922）收報8.88元，升3.38%。「邊爐家族」其中一人任職富臨（1443）旗下的灣仔菲林明道陶源酒家，富臨收市跌4.5%，報0.231元。

彭博引述消息指，阿里巴巴（9988）將被排除在港股通之外，港交所（0388）早前已去信內地中證監，要求更改互聯互通的規定，但至今仍未獲內地同意。阿里巴巴收報212.2元，跌0.19%；港交所升0.67%，收報270.2元。「ATM」個別發展，騰訊（0700）收報409元，升2.1%；美團（3690）收報99.2元，升3.55%。

物管股向上，中海物業（2669）收報5.7元，升7.14%；雅生活服務（3319）收報33.6元，升7.35%；彩生活（1778）收報4.13元，升6.99%。非藍籌內房融創（1918）收報42.75元，升5.56%；龍光地產（3380）收報13元，升3.5%。