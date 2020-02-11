晨星投資管理（亞洲）高級股票分析員鍾允今午在與傳媒的視象會議中表示，武漢肺炎雖然爆發，但是香港的房地產市場目前相比較高，與早年樓價嚴重受壓及資金流動性遭大量抽走後，再爆發疫症時令樓價的低迷時間再延長近一年的情況不可同日而語。

鍾允續指出，武漢肺炎影響到旅遊業致全面停頓，無疑發展商會手上亦有不少收租物業，但是該等收租物業的估值已經反映情況，並且已經受到持續的示威活動影響而於較早前已經向下。在投地價錢上，則只見略受影響。

基於港府過去多年在樓市推出供應方及需求方管理，均未見成功，香港又未能夠如新加坡般，可讓市民購買公營房屋及離開由投資者主導的樓市，鍾允認為，港府有需要在政治上及經濟上，採取措施幫助市民去解決買樓時的負擔能力問題。在未來10年公屋供應仍然短缺2.9萬個單位下，他指出，若政府未來能夠向發展商落實徵收400公頃農地，便可建21.5萬個單位，在可見未來5年充其量最多徵用發展商手上10%農地儲備，又沒有規模更大的措施去供應更多公屋，因此他預期對私人樓價衝擊有限。

緊接去年持續的社會運動後，該行助理股票分析員彭彭浩銓估計，政府及發展商在轉換閒置的農地去增加供應方面，理應比過往為順暢，將來亦可以在轉換價方面去考慮，促進換地過程。但是無論如何，他認為，加快轉換農地其實偏向為政治姿態而已，實際上根本無需轉換太多農地，對發展商影響亦不大。

記者：陳偉燊

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