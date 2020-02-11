瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤今日在電話記者會上指出，內地感染武漢肺炎及死亡人數較2003年SARS嚴重，範圍亦更廣，加上全國大小城市都有封城措施，限制交通和人口流動，對經濟影響甚大。再者，當年SARS期間，外部需求正強盛，而內地正值經濟過熱，而現時外部環境弱，中國內部經濟亦放緩，令政策空間有限，所以當年經濟恢復情況難與現在做對比。

瑞銀此前已將今年中國GDP預測從6%下調至5.4%，汪濤指出，這是假設疫情能夠在3月受控，4月可以恢復生活與生產，那麼首季GDP將按季下跌1.5%，按年增長收窄至3.8%，然後第二季開始中央推出穩經濟措施，那麼全年GDP將有可能在5.4%。

不過，汪濤直言這預測仍存在很多不確定性，關鍵是疫情何時受控，而且她認為，最終會比5.4%增幅更高的機會很低。如果首季GDP跌幅超過1.5%，那麼全年GDP將可能跌至只有4%。

汪濤預計，未來數周中央會有更多措施出台，預料人行會繼續向市場注入流動性，加快企業發債速度，預計今年至少會降準100點子，最快本月會有一次降準；中期借貸便利（MLF）利率亦有機會在本月下調10點子，其後或會再下調多10點子。至於貸款市場報價利率（LPR）下調的幅度還會高於10點子。

財政政策方面，汪濤料會減免稅費，加大民生投入，例如補貼、減租等，疫情受控後將加大以公共衛生為主的基建，赤字率會高於3%。她又估計，香港首季經濟收縮6%，全年負增長1.8%。