阿里巴巴稱，自研AI技術助武肺基因測試縮短至半小時。

武漢肺炎疫情持續，不少企業冀以科技協助防疫、抗疫，阿里巴巴（9988）表示，旗下科學研究機構阿里達摩院與浙江疾控中心合作，開發出智能化全基因組診斷和分析系統，透過人工智能算法，可將原來需時數小時的疑似新冠肺炎病例基因分析測試縮短至半小時，並能精準檢測出病毒的變異情況。

對於研究新冠病毒疫苗及特效藥研製的科研機構，阿里雲提供其工智能算力，支援病毒基因測序、新藥研發、蛋白篩選等工作，幫助科研機構縮短研發周期。阿里雲支援20個省市不同級別政府部門設立疫情管理系統，系統功能包括申報與提供疫情線索、疫情即時動態、線上智能問診等，實現數碼化疫情防控。

此外，全國60萬教師透過阿里企業版即時通訊軟件釘釘直播上課。截至2月10日，包括廣東、江蘇、河南等30多個省份、300多個城市的學校加入釘釘「在家上課」計劃，預計覆蓋全國5000萬學生。釘釘「線上辦公」同時向1000萬家企業和機構免費開放「在家辦公」系統，包括視訊會議、電話會議、群組直播、線上文檔、線上審批等功能，已經有超過600萬家企業和機構使用。

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