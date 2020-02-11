人力資源顧問公司ECA International最新報告指，本港在東亞區最適宜外派僱員居住地點的排名急速下跌52位，現時僅位列第93位，被首爾及台北等亞洲主要城巿超越，而新加坡繼續排行第一。ECA International亞洲區域總監關禮廉形容，本港排名跌幅實為前所未見，認為是因為社會政治形勢持續緊張而導致。

關禮廉解釋，社會政治局面令居於香港的外籍人士感到擔憂之外，去年中以來經常發生社會運動，亦對外派僱員習慣的日常生活產生負面影響，包括交通設施受損和犯罪率上升。

自ECA在2005年開始發表報告以來，新加坡每年均蟬聯最適宜亞洲外派僱員生活的地點榜首，ECA估計，未來新加坡亦將繼續保持領先位置。另外關禮廉補充，由於潛在的恐怖活動威脅等級上升，幾乎所有澳洲城市的排名在今年均有所下跌，但澳洲多個城市仍然佔據了排行榜的前列位置。布里斯本、悉尼和阿德萊德均位列前十。

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