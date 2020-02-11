法國《回聲報》引述中國駐巴黎大使館的聲明，指中國已要求法國不要禁止法國電訊商在發展5G網絡時使用華為的設備。法國政府將在未來幾天決定是否允許使用華為設備。

報導指，中國政府威脅稱，如果法國部分或完全封鎖華為，它將採取類似措施，將法國在航空、航天和核能領域的產品和服務拒於門外。報道亦引述一位匿名法國官員指，中國政府從來沒有如此直白地予以報復性威脅。

現時，主要的飛機生產商為美國的波音，及法國的空中巴士。根據中美首階段貿易協議，在截至2021年12月的兩年中，中國將購買總值2000億美元的美國商品，包括飛機在內的777億美元的製造業產品。

而核能領域方面，中法的合作已有30年歷史，大亞灣核電站，以及台山核電廠亦是法國技術。香港傳真社2016年曾報道，台山核電站使用的是未有運行先例的歐洲壓水式反應堆EPR，該技術在研發國法國的核電站早已因面對多種核安全問題而停工，包括反應堆的壓力容器頂蓋因碳含量超標，有機會在壓力下破裂。

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