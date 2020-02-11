近期大中華地區正爆發武漢肺炎，金界控股（3918）首席營運官兼首席營銷官倪維業表示，內地春節前後10日其實正與集團經營所在的柬埔寨金邊旅遊淡季重叠，碰巧澳門賭場停開，菲律賓及新加坡亦不許內地客入境，馬來西亞的貴賓廳又非做殺數廳，貴賓博彩客人無甚選擇下，金界的設施反而吸纳到一批內地貴實博彩客人經博彩中介介紹過來，令更名客人因此首次到訪金界的設施去體驗。他現場所見，在其項目經營的太陽城貴賓廳的訪客增加。

他又說，在柬埔寨旅遊淡季期間，到訪金界賭場的訪客只有8000至9000人，比平時為少，但是以他現場所見有六至七成為華人，當中不排除包括來自內地、馬來西亞及新加坡華僑。金界亦自1月24日起替進場訪客量度體温及要求戴口罩。往來中柬的航線並無停飛，只是因應需求減少班次而已。他又指，客人的來源不限於中國，亦涵蓋東北亞、東南亞、本地及本地外國人，因此不太擔心內地客出訪受限的問題。

集團主席Timothy McNally補充，金界從來不太只依賴中國市場，一向以來，其貴賓博彩業務有六成來自馬來西亞已經可以反映出來。本地的中場業務亦持續增長。

此外，財務總監陳善尊表示，金界仍然會推動Naga 3項目發展，除將原來設計由5幢減至3幢，以提高建造效率、減少密度及更多空間供應貴賓市場，總投資維持35億美元不變，一半由公司負責融資。集團執行副主席兼執行董事李維德稱，具體融資方案待確定及公布，但是無論如何，他在預見集團的現金流持續增加，EBITDA亦维持過往按年增長10%之勢，除非現金流突然有變，他不見得過去的高派息政策會有變。該項目大抵在2024年及2025年之後才建成。

記者：陳偉燊

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