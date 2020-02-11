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【有片：埋身擊】避險情緒高 虛擬貨幣續升機會有多大？
文章日期：2020年2月11日 12:46
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埋身擊
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本星期虛擬貨幣方面走勢反覆，但整體上仍保持良好上升趨勢，短線而言有機會出現回到向下，但逆轉升勢的機會不大。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。
張曦嵐
筆者為證監會持牌人
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