內地復工，港股隨外圍向上，高開272點，曾收窄至升195點，其後反覆向上升最多433點，高見27674點，升穿俗稱牛熊線的250天線(27688點)，半日升341點或1.25%，報27583點，成交金額634億元；國指升166點或1.56%，報10820點。

吉利（0175）憧憬與富豪合併兼於瑞典、香港上市，半日升6.13%，收報14.54元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）跌1.24%，收報63.5元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升1.7%，收報407.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻54點；蒙牛（2319）跌0.99%，收報30元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低2點。

彭博引述消息指，阿里巴巴（9988）將被排除在港股通之外，原因是自互聯互通開通以來，兩地將第二上市、同股不同權股份排除在名單之外，而目前，滬深港三間交易所並未同意改變相關規則。阿里巴巴收報211.6元，跌0.47%。港交所（0388）跌0.22%，收報267.8元。

港視（1137）擬配股或發債，不過今早股價仍然向上，高位見7.3元，升近9%，收市則倒跌，收報5.95元，跌11.19%。而經營759阿信屋的CEC國際（0759）收報0.94元，升27.03%。

其他武漢肺炎影響股方，日清食品（1475）收報7.01元，跌1.13%；維他奶（0345）收報29.45元，跌0.51%；金源米業（0677）收報0.69元，升2.99%；火鍋股海底撈（6862）收報31.45元，升3.11%；九毛九（9922）收報8.77元，升2.1%。

昨公布考慮申請於湖北、福建生產口罩的滿地科技（1400），今早曾升4.8倍，半日收報0.27元，升2.13倍。

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