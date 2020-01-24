小米在內的300多間內地企業正在尋求總計至少574億元人民幣的銀行貸款。

路透引述兩位銀行業消息人士稱，包括中國最大外賣企業美團點評（3690）和智能手機製造商小米（1810）在內的300多間內地企業正在尋求總計至少574億元人民幣的銀行貸款，以應對新冠肺炎疫情帶來的影響。

消息人士表示，包括中國主要叫車服務提供商滴滴出行、曠視科技和奇虎360在內等企業要參與疫情防治，亦受到最嚴重的打擊。

其中一位消息人士稱，銀行將擁有放貸的最終決定權，利率可能與提供給銀行頂級客​​戶的利率持平。

根據這兩份名單，小米正尋求50億元人民幣的貸款，用於生產和銷售包括口罩和溫度計在內的醫療設備。美團點評申請人民幣40億元的貸款，部分用於幫助為疫情中心武漢的醫務人員提供免費食品和送貨服務的融資。

滴滴出行正尋求5000萬元人民幣的貸款。奇虎360正尋求10億元人民幣的貸款，用於購買醫療相關產品，並為追踪和控制病毒擴散的應用程序相關工作提供資金。曠視科技申請1億元人民幣的貸款，用於開發包括提高人群中戴口罩個人的識別準確度在內的新技術。

美團點評、滴滴、小米和曠視科技均拒絕回應有關消息，奇虎360沒有立即向路透作出回復，北京市財政局亦未有作出回應。

其他報道

【專欄】中聯辦「抗擊肺炎」捐款名單耐人尋味

【武漢肺炎】巨星醫療：研製推消毒耗材產品

【A股開市】三大指數高開 人行開展千億逆回購操作