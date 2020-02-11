超過十人確診新型肺炎的「邊爐家族」傳出其中一人任職富臨（1443）旗下的灣仔菲林明道陶源酒家。富臨（1443）今公布，已馬上向該分店員工調查健康狀況，發現一名員工確診感染新型冠狀病毒，現正於東區醫院接受治療。據了解，該名員工於1月26日曾加家庭火鍋聚餐，而部分親友亦確診感染新型冠狀病毒。集團已主動聯絡衞生防護中心，會繼續跟進事件。

富臨指，為確保各位員工及顧客的健康和安全，集團已於昨日（2月10日）進行徹底清潔和消毒，所有已開封或經過處理的食物已棄掉，並決定今日起關閉該分店十四天；分店所有員工將自行隔離十四天，公司會密切跟進他們的健康狀況。

因應新型冠狀病毒肆虐，富臨表示旗下所有分店已全面提升防疫措施，所有員工於值勤期間需配戴口罩，並每日在店內量度體溫兩次，如發燒或感到不適，必須馬上求醫及留家休息。集團又向確診同事致以慰問，希望早日康復。

此前，美心集團亦發聲明指，2名分別於北京樓旺角新世紀廣場分店，以及北京樓中環歷山大廈分店的員工，確診感染新型冠狀病毒，正於醫院接受治療。他們兩人為親屬，於1月26日參與同一家庭之火鍋聚餐。

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