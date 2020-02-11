這個年頭，有善心的富豪特別多，日前中聯辦在官網發佈「香港社會各界通過多種方式積極支援內地抗擊新冠肺炎疫情」，巨細靡遺地列出每名富豪捐款數目，仿如「即場拆人情」，做法耐人尋味。

中聯辦這個公告，有很多看點，第一是「有誰捐、有誰沒捐」，第二是「捐多少」，第三是「捐給誰」，第四是「如何捐」，由於讀者對香港富豪的一舉一動比較有興趣，本文姑勿論內地富豪。

先講「有誰捐、有誰沒捐」，資助內地的香港富豪之中，有李嘉誠、呂耀東、鄭志剛、李家傑和李家誠、陳啟宗、吳光正；榜上無名的一線富豪，包括新鴻基的郭氏家族、信和的黃永祥家族、何鴻燊家族，有點出人意表，當然不能夠排除，這些一線富豪其實有捐錢，只是被中聯辦遺忘了。

第二就是「捐多少」，香港富豪之中，捐款金額最多的是去年頻頻被內地網民漫罵的李嘉誠，旗下李嘉誠基金會捐資1億港元；剛剛取代李嘉誠成為《福布斯》香港富豪「一哥」的李兆基，兩名兒子李家傑和李家誠，以家族名義捐出1000萬元人民幣。

另外，還有呂耀東的嘉華（173）捐2000萬港元、鄭志剛的新世界中國、恒隆地產（101）和九倉（004）則分別捐出1000萬元人民幣。

第三點就是「捐給誰」，李嘉誠捐助的是「武漢前線醫護」，鄭志剛捐助的是「中山大學附屬第一醫院」，均是「到位」的資金。

但另一方面，李家傑和李家傑則是成立「恒基抗疫基金」、恒隆則是成立「恒隆抗疫基金」、九龍倉則是成立「九龍倉緊急支援基金」，未有具體說明這些基金的實質用途、資助對象、捐助時間表，值得進一步跟進。

最後就是「如何捐」，李嘉誠是唯一一位透過中聯辦賑災專戶的香港富豪（中聯辦的做法，是把善款轉交中國紅十字總會，並由其根據疫情需要分配和監督使用），至於其他富豪則比較直接，捐給受助對象。

說到這裏，想岔開提出一個觀察，有關「如何捐」，在內地似乎已見分歧，主要源於紅十字會早前備受爭議。例如在2月7日，一方面財政部表示允許向醫院直接捐贈；另一方面，武漢市政府當日又推出「對繞開紅十字會直接捐贈的防護用品，凡涉嫌違法違規的將依法處理」。兩個版本，各自表述。

面子，向來也是富豪最大的個人支出。不少慈善基金會仍受富豪或其繼承人控制，規矩制度全部自定，富豪只是名義上把錢捐出去，但仍掌握著財富的控制權。真正的捐款，是應該直接幫助有需要的人，但到底今次香港富豪的這筆善款，會不會如願以償賑災呢？

大灣區國舅

http://fb.com/royal.bro.in.law