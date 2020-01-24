雖然武漢肺炎疫情持續，不過，港股仍跟隨美股高開，恒指今早高開272點或1.01%，報27514點，成交金額32億元；國指今早高開101點或0.96%，報10756點。

吉利（0175）考慮與富豪合併並於兩地上市，開市升8.61%，報14.88元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升1.45%，報80.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻38點；長和（0001）跌0.36%，報69.7元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低2點。

吉利公告，管理層正與同系姊妹公司富豪（Volvo）汽車初步討論，研究兩間公司業務合併重組，成為一間全球汽車集團的可能性，並擬將合併後的業務於香港及瑞典斯德哥爾摩上市。不過，雙方目前尚未制定合併重組的具體時間表或詳細計劃。

香港電視（1137）晚上公布，經作合理查詢後，不知悉任何導致股份價格及成交量昨日上升的原因，但是其指出，可能在市場條件及集團需求配合的情況下，會不時考慮為支持營運及業務發展而進行的不同融資活動，當中包括股權及債務融資、貸款及信貸額度等的機會。如進行的話，該集團會按適用法規在需要的情況下做出公告。港視開市報6.7元，無升跌；經營759阿信屋的CEC國際（0759）開市報0.81元，升9.46%。

平安好醫生（1833）今日業績，而阿里巴巴（9988）則於明日公布業績。開市報80元，升0.69%。

莎莎國際（0178）有員工向本報表示，莎莎強制性要求員工在2至4月期間，每月申請無薪假12日，惟未知涉及員工人數。莎莎國際開市報1.49元，無升跌。

而莎莎、謝瑞麟（0417）、周大福（1929）均有部分分店停業。謝瑞麟開市報1.1元，無升跌；周大福（1929）開市報7.03元，無升跌。

金界（3918）去年純利按年增長33.46%至破紀錄的5.21億美元。開市報11.72元，升6.5%。

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