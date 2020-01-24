【開市焦點】港股ADR升15點 留意吉利、港視
文章日期：2020年2月11日 08:39
美股三大指數向上，港股ADR升15點或0.06%，報27257點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.73%，折合報403.54元；匯控（0005）升0.09%，折合報58.15元；建行（0939）跌0.26%，折合報6.26元。
今日焦點股份可留意：
吉利汽車（0175）公告，管理層正與同系姊妹公司富豪（Volvo）汽車初步討論，研究兩間公司業務合併重組，成為一間全球汽車集團的可能性，並擬將合併後的業務於香港及瑞典斯德哥爾摩上市。不過，雙方目前尚未制定合併重組的具體時間表或詳細計劃。
香港電視（1137）晚上公布，經作合理查詢後，不知悉任何導致股份價格及成交量昨日上升的原因，但是其指出，可能在市場條件及集團需求配合的情況下，會不時考慮為支持營運及業務發展而進行的不同融資活動，當中包括股權及債務融資、貸款及信貸額度等的機會。如進行的話，該集團會按適用法規在需要的情況下做出公告。
平安好醫生（1833）今日業績，而阿里巴巴（9988）則於明日公布業績。
莎莎國際（0178）有員工向本報表示，莎莎強制性要求員工在2至4月期間，每月申請無薪假12日，惟未知涉及員工人數。
而莎莎、謝瑞麟（0417）、周大福（1929）均有部分分店停業。
金界（3918）去年純利按年增長33.46%至破紀錄的5.21億美元。
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