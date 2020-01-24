美股業績期，加上部分美國企業在內地的廠房復工，市場暫時忽視武漢肺炎傳播的潛在經濟衝擊。道指低開106點見全日低位後，反覆向上，最多升175點，高見29278點。

道瓊斯工業平均指數收漲174點，升幅0.6%，報29276點。標普500指數收漲24點，升幅0.74%，報3352點。納斯達克綜合指數收漲107點，或1.14%，報9628點。

波音升2.35%，報344.67美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻53點，而聯合健康保險跌0.76%，報287.03元，拖低道指14點。

科技股方面，蘋果收市報321.55元，升0.47%，谷歌母公司Alphabet收市報1508.66元，升1.99%，亞馬遜收市報2133.91元，升2.62%，Facebook收市報213.06元，升0.34%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.07%，報424點。德國DAX指數收跌0.15%，報13494點；法國CAC 40指數跌0.24%，報6015點；英國富時100指數收跌0.27%，報7446點。