港股連續兩日偏軟，恒指昨低開後最多跌359點、低見27,044點反彈，早市升上27,314點受阻回軟，收報27,241點，跌162點或0.59%；國指跌0.47%。大市成交1078億元，高於60天平均兩成，交投不俗，但遜於上周連日成交超過1300億元。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率34比66，跌逾3%佔下跌股份少於一成，升逾3%佔上升股份兩成；陽燭對陰燭為58比42。雖然大市普遍下跌，但沽壓不大，相反跌市有買盤承接，逾半股份陽燭收市，部分更展現較強動力。

本報數據庫追蹤的30個行業，有六成下跌，當中有約四成跌約1%以上，跑輸恒指國指；博彩及消閒、紡織及服飾跌逾2%表現最差。銀娛（0027）、海底撈（6862）反彈受制於50天線回落，昨天跌逾2%，守住上周低位。申洲（2313）、安踏（2020）回試今年低位，李寧（2331）創今年新低，行業沽壓沉重。

資金繼續圍繞疫情概念股炒作，惟部分出現獲利盤。互聯網醫療醫藥、消費平台股做好，阿里健康（0241）、平安好醫生（1833）升逾8%；香港電視（1137）升逾兩成半。日用品維達（3331）、恒安（1044）、康師傅（0322）、日清（1475）升逾3%。不過，同樣炒得火炒的新東方在線（1797）、金山軟件（3888），昨先升後回，收市較高位分別回落9%、4%；中芯（0981）、京信（2342）、希望教育（1765）等倒跌收市，要留意強勢股或於高位輪流有回吐。

配製武漢肺炎醫藥 中國中藥升逾15%

廣東省藥品監督管理局同意透解祛瘟顆粒用於新型冠狀病毒肺炎救治醫院臨牀使用，中國中藥（0570）旗下公司獲委託生產配製，刺激股價曾急升逾15%。雖然配製對中國中藥的業績未必有很大幫助，但中藥在治療發揮作用，有利業務發展，以及受到投資者關注。不過，中國中藥的股價表現波動，早前炒高至4.5元後急回至3.6元，之後V形回升，昨曾高見4.89元急回，即市於4.4元有承接，短炒以低收4.2元止蝕。

上升行業中，基建及建材、內房及物管昨升逾1%，各有約九成股份上升，跑贏一眾行業，表現最強。水泥的需求有望於疫情減退後集中釋放，水泥股受捧，海螺（0914）、中建材（3323）升穿50天線。走勢上，海螺升至56元遇到阻力，回調料於52.5元有支持，宜靠近支持附近吸納。至於內房物管，內房融創（1918）、金茂（0817）升逾2%表現較佳，但未言轉強，焦點依然物業管理股，上周提到的碧桂園服務（6098）逼近上市高位。

[劉思明 數據尋寶]